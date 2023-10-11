韩国总统尹锡悦和共同民主党代表李在明会晤

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦定于31日就明年度预算案发表施政演说。在发表演说之期，尹锡悦将与五部要员——国会议长、大法院院长、国务总理、宪法裁判所所长、中央选举管理委员会委员长进行会谈，李在明代表也将出席。尹锡悦和李在明以“对话”为前提进行会谈，这在现政府还尚属首次。第一在野党共同民主党方面表示，虽然党内有很多意见建议李在明代表不要参加上述会谈，但李在明做出了政治决断。如果两人进行会谈，这将是现政府出台后的第一次沟通。韩国总统室此前对李在明代表提出会谈要求，则以检察机关对其调查为由而始终坚持"不合适"的立场。在很多活动现场，虽然尹锡悦总统与李在明代表见过几次面，但并不是适合对话的情况。另外，去年尹锡悦总统在国会发表施政演说时，共同民主党抗议检察机关对李在明进行调查等为由而全面缺席，因此尹锡悦与李在明无法见面。总统室对此次的两人会面表现出了肯定的反应。总统室一位有关人士表示，如果与国民的代表机关国会的领导人见面，将会倾听他们的呼声。但是，此次在总统施政演说前的会谈能否成为朝野合作的契机，还有待观察。共同民主党代表李在明就国民力量党代表金起炫提出的朝野代表会谈提议，曾逆向提议尹锡悦总统一起举行三方会谈，但总统室表示会关注相关情况，尚未做出回应。