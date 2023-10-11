尹锡悦就2024年度预算案发表施政演说

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦在国会发表施政演说，介绍了明年度预算案的性质和国政运作方向，并呼吁国会的协助。尹锡悦明确了健全财政基调，节省的预算将投入到国防等国家本质功能、保护弱者、确保增长动力等方面。这是尹锡悦就任后第三次登上国会本会议场讲台，他在说明明年度预算案之前首先介绍了国政运作方向。尹锡悦表示，在世界经济不稳定的情况下，政府正在推进民生对策，致力于管控菜篮子物价和减轻民众的生活费负担。尹锡悦说，政府将把物价和民生稳定摆在政策的首位，全力以赴。尹锡悦还介绍了年金、劳动、教育改革等三大改革的必要性和推进情况，呼吁国会的协助。他说，加强韩美、韩美日合作不仅在国家安全方面，在经济方面也大有裨益。他还说，将与中国持续保持合作。在明年度预算案方面，尹锡悦重申推进减少财政赤字的健全财政基调。尹锡悦说，稳定物价对保持国家信誉至关重要，也是为了不让下一代背负债务。尹锡悦表示，总计对23万亿韩元的支出进行了结构调整，节省的预算将投入到保护弱势群体使用。尹锡悦说，将在加强国防、法治、教育、保健等国家基本功能、保护弱势群体以及确保未来增长动力投入更多的预算。尹锡悦还说，国家预算将用于提高生活补助、支援单亲家庭、小工商户低息贷款、加强警察治安力量和提高官兵福利待遇。尹锡悦表示，在世界经济不稳定和安全受到威胁的情况下，有必要进行举国、超越党派的合作。他再次呼吁国会凝聚力量克服危机。