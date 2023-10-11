以色列空袭造成加沙地带多数平民伤亡

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韩国国际广播电台报道：路透社和斯普特尼克通讯社等媒体说，以色列当地时间10月31日为扫荡巴勒斯坦武装组织哈马斯发动大规模空袭，导致加沙地带难民营数百人死伤。据哈马斯统治的加沙地带卫生部门负责人透露，当天加沙北部贾巴利亚难民营的一个居民区的空中坠落了数千公斤左右的爆炸物。据路透社报道，位于该地区的印度尼西亚医院相关人士表示，由此引发的爆炸造成50多人死亡、150多人受伤。但哈马斯内务部主张，难民村的死亡者增至100人，仅贾巴利亚一带造成400人死伤。但是路透社则表示，目前无法单独核实当地的伤亡人数。对此，以色列军队(IDF)通过声明表示，由以色列的步兵和坦克部队掌握了位于贾巴利亚西侧的哈马斯军事组织贾巴利亚大队的根据地，并正式承认了当天的攻击事实。以色列军方表示，在进入哈马斯指挥官所在的相关根据地时，发现了地下隧道、火箭发射台、武器仓库等。在此过程中，以军击毙了50多名恐怖分子。以色列在加沙地带的地面作战力度越来越强，国际社会对平民伤亡的批评声也越来越高。联合国秘书长古特雷斯10月31日在访问尼泊尔途中发表声明说，以色列、哈马斯和其他加沙地带巴勒斯坦武装组织之间的矛盾激化，令人堪忧。古特雷斯秘书长呼吁"立即实现人道主义休战"。一直支持对哈马斯反击的美国当天也通过美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·柯比表示，现在不是一般意义上的停战的时候，出于人道主义的暂时停战是值得的。加沙地带的卫生部门方面表示，自上月7日战争爆发以来，以前一天为基准，累计巴勒斯坦人死亡人数达8500多人。在死亡者中，儿童有3500多名，女性有2100多名。