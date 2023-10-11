韩情报机构：北韩军事侦察卫星第三次发射准备工作进入收尾阶段 成功概率高

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韩国国际广播电台报道：韩国国家情报院1日在国政监查中表示，北韩军事侦察卫星第三次发射的准备工作已进入收尾阶段。国情院还表示，北韩疑似从俄罗斯获得了相关技术咨询，成功概率或较以往有所提高。国情院表示，北韩正进行第三次发射的最后准备工作。尽管未能按照原计划在10月发射，但最近出现了检查发动机和发射设备的迹象。国情院预计，此次发射的成功概率较高。这是因为军事侦察卫星是北韩政权的首要任务，且俄罗斯正提供技术咨询。国情院指出，北韩至少向俄罗斯运输了10余次炮弹等军火。国会情报委员会干事、国民力量党议员刘相凡说，据国情院掌握的情况，运往俄罗斯的炮弹超过100万枚，这可供俄罗斯在乌克兰战争中使用两个月以上。北俄间军事合作被证实正取得迅速进展，对双方开展军事技术交流的担忧也日益加剧。科学技术政策研究院名誉研究委员李春根指出，俄罗斯技术人员可与北韩方面共同检查北韩发动机存在的问题，提出北韩自行解决的方案，也可积极介入、提供第二、三级发动机或者零部件等。另外，国情院承认，事前未能掌握中国强制遣返大批脱北者事件的具体情况。国会情报委员会干事、共同民主党议员尹建永说，国情院在回答有关提问时表示事前未能掌握脱北者的具体人数，没有关于强制遣返事件的具体情报。