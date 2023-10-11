韩执政党成立特别委员会 推进金浦划归首尔

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韩国国际广播电台报道：国民力量党正野心勃勃地推动关于“超级首尔”的讨论，计划以京畿道金浦市为始，将首都圈部分城市划归首尔。2日，该党讨论该问题的特别委员会成立。共同民主党表示，应先解决延长首尔地铁5号线的问题。另外，为实现地区均衡发展，应优先讨论打造釜蔚庆（釜山、蔚山、庆尚南道）、湖南等超级城市圈的问题，而非首尔。为解决金浦市的交通问题，国民力量党提出将金浦划归首尔。2日，该党党首直属“首都圈居民便利改善特别委员会”成立，委员长由五次当选国会议员的赵庆泰担任。除了金浦问题，委员会还计划对首都圈城市划归首尔、打造“超级首尔”的问题进行广泛讨论。该计划背后的考量是，首尔可借此获得新的增长动力，附近城市则可在基础设施方面取得发展。相关法律将采取流程相对简易的议员立法方式，而非政府立法。国民力量党还敦促共同民主党就该问题表明立场。该党党首金起炫说，我党计划在听取金浦市民的想法后决定是否划归首尔，想知道民主党在该问题上的立场。共同民主党指责国民力量党的目的在于国会议员选举，如果只是为了解决金浦市的交通问题，那么应首先解决延长首尔地铁5号线的问题。该党党鞭洪翼杓表示，愿意在免除可行性调查、明年预算等方面予以积极协助，政府应先表明立场、拿出方案。另外，共同民主党议员团体召开记者见面会，强调釜蔚庆、忠清、大邱庆北、湖南等地更需要就超级城市问题展开讨论，必须打破以首尔为中心的不均衡发展。