韩军：北韩经由罗津港向俄罗斯输送武器 总量逾2000个集装箱

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韩国国际广播电台报道：韩国军方2日表示，发现了北韩经由罗津港向俄罗斯运输武器和设备的迹象。军方有关人士表示，从去年中旬起开始发现北韩援助俄罗斯武器的迹象，今年8月、即金正恩访问俄罗斯前，使用海路的军火交易进一步活跃。这名有关人士还表示，据估算，截至目前北韩经由罗津港向俄罗斯运输了总计2000余个集装箱。若集装箱装载的是122毫米火箭弹，那么总数将超过20万枚；若装载的是152毫米炮弹，总数则超过100万枚。除了罗津港，北韩内陆多地均发现了相同的集装箱。军方认为，北韩援助俄罗斯的武器和设备包括：两国通用的122毫米火箭弹、152毫米炮弹和T系列坦克炮弹，火箭炮、野战炮、步枪、机关枪、迫击炮、便携式防空导弹、反坦克导弹，此外还有可能包含短程弹道导弹。军方有关人士说，我们认为，最近北韩存在向俄罗斯援助短程弹道导弹的情况，考虑到集装箱的尺寸，有可能采取拆解运输的方式。另外，军方人士表示，作为援助武器的回报，预计北韩将从俄罗斯获得卫星技术和核有关技术的转让、合作，战斗机或有关零部件，防空系统，俄方缴获西方的武器和设备等。双方还有可能就军事技术转让、支援北韩常规战力现代化、联合演习等问题进行讨论。