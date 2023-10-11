尹锡悦：扩大财政支出或导致物价上涨 对数字平台和银行垄断采取措施

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统1日与国民见面时反复强调稳健财政的重要性。他表示，若国家放宽财政，物价将会上涨，使普通民众陷入困境。尹锡悦还指出了kakao打车等数字平台和银行垄断市场的副作用，指示有关部门制定解决方案。尹锡悦出席圆桌会议形式的民生会议，与个体户、出租车司机、青年、主妇等60余名国民面对面交流。尹锡悦提到了艰难的民生和政府财政等问题，表示“责任全在我”。不过他也解释了制定援助方案存在的困难，将部分原因归于外部环境。尹锡悦表示，若扩大财政支出，物价将会上涨，令普通民众陷入困难；若要维持支出，同时减少其他预算来援助普通民众，会招致原本接受援助方的抗议。尹锡悦指出，这类对预算案的强烈抗议是“政治化过度”，普通民众有可能成为牺牲者。尹锡悦倾听了出席会议的国民的情况，并对垄断问题提出了重点批评。一位出租车司机抱怨kakao出租车平台的手续费高，对此，尹锡悦指出，这是不道德的垄断形态，要求有关部门制定解决方案。对于个体户讲述的关于银行贷款利息的情况，尹锡悦指出，韩国银行利用垄断地位为所欲为，并指示建立竞争体系。尹锡悦尤其要求有关部门严格管理，确保不出现银行利用政策资金贷款，以不正当手段赚取利润的情况。