韩国会着手审查明年预算案 尹锡悦强调财政稳健性

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韩国国际广播电台报道：韩国国会1日起正式对政府提交的规模为656.5万亿韩元的2024年度预算案进行审查。当天尹锡悦总统在施政演说中反复强调推进紧缩财政的决心。对此，在野党谴责称，政府对财政稳健性越来越执着，却拿不出解决民生问题的实质性对策。尹锡悦在施政演说中将“稳健财政”定为政府预算案的基本原则。尹锡悦在与个体户等普通民众见面时也强调，应对预算进行重新安排，减少不必要的部分，投入到处境艰难的普通民众急需的领域。若政府财政支出扩大，将导致物价上涨。共同民主党则指出，政府对民生危机拿不出实质性对策，却越来越执着于财政稳健性。尤其是政府表面上说要上调士兵月薪，实际上却削减了官兵的福利预算。该党党首李在明表示，应该削减的是总统室、检方的特别活动费，而不是青年官兵的生日蛋糕和足球鞋。国民力量党则积极支持政府预算案，称对于身为最大在野党的共同民主党来说，一味要求加大负债是不负责任的建议。该党党鞭尹在玉指出，民主党提出的以只顾当下的态度来管理国家财政，不是负责任的政党所应有的面貌。专家也在听证会上就预算案展开了辩论。有专家认为，未来国家债务会持续增长，必须严格履行稳健财政的义务。另有意见批评，此次预算案削减了基础科研项目经费，将对未来经济增长造成无法挽回的损失。国会计划在本月底全体会议上通过明年预算案。