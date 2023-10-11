韩驻美大使：韩美将加强外交努力 阻止北韩违反安理会决议

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韩国国际广播电台报道：韩国驻美国大使赵贤东当地时间1日表示，随着俄北间非法军火交易的迹象、北韩与哈马斯联系的不断曝光，韩美与持相似立场的国家一道，将加强外交努力，阻止北韩违反联合国安理会决议。赵东贤当天出席在位于华盛顿的韩国文化院举行的驻外记者恳谈会，介绍美国国务卿布林肯8日至9日访韩期间两国将讨论的涉及北韩的合作议题。赵东贤所说的“北韩违反安理会决议”似指北俄间军事合作、北韩发射军事侦察卫星的可能性。据悉，北韩近期向俄罗斯提供了大量炮弹，韩美外交部门正密切关注北韩将获得何种回报。包括美国在内的西方国家认为，俄罗斯向北韩提供最尖端军事技术的可能性不大。不过由于北韩据信即将再次发射卫星，韩美仍关注俄罗斯会否提供技术援助和战斗机等。另据外交消息灵通人士介绍，布林肯上月26日与中共中央政治局委员、外交部长王毅举行会谈时也讨论了北韩问题。分析认为，双方或谈到了北韩向俄罗斯援助武器的问题，美国有可能警告中国切勿进行类似交易。布林肯将借下月7日至8日在东京举行的G7外长会议之机访问东京，8日至9日访问首尔，并分别与韩、日外长举行会谈。另外，赵贤东表示，近期韩美在核三轴系统方面展开了一系列活动，包括美国“里根”号核动力航母进驻釜山港，可搭载核武器的美军B-52H战略轰炸机着陆韩国，韩国代表团观摩美国“民兵-3（Minuteman III）”型洲际弹道导弹试射，均具有重要意义。