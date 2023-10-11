北韩卫星发射场观测到夜间灯光 或准备第三次发射军事侦察卫星

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在北韩平安北道东仓里西海卫星发射场观测到了夜间灯光，北韩是否在准备进行军事侦察卫星第三次发射，颇为引人关注。根据美国国家航空航天局（NASA）拍摄的夜间卫星照片，10月19日、21日和26日在北韩西海卫星发射场观测到了灯光。夜晚，卫星只能在北韩的平壤或部分北中边境地区捕捉到灯光，因此其他地区的夜间灯光很容易被发现。分析认为，北韩曾宣布将于10月进行第三次发射，在未能发射的情况下，目前正在为发射做准备，不过发现夜间灯光的位置是在西海卫星发射场的原有发射台。北韩5月31日和8月24日进行军事侦察卫星第一次和第二次发射是在距离原有发射台东南方约3公里处新建的发射台。新建发射台在第一次发射之前的5月21日开始观测到了灯光，第二次发射的8月24日前后也在新建发射台发现了灯光。观点认为，目前北韩有可能在原有发射台为第三次发射做准备。由于新建发射台未能发现夜间灯光，第三次发射也有可能再次推迟。据美国之音（VOA）报道，美国前负责国际安全和防扩散事务的助理国务卿范·范·迪彭(Vann VanDiepen)表示，虽然不能确定夜晚灯光是否是为发射做准备，但目前正在进行相关工作是明确的事实。