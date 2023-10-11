韩国政府将全面禁止股票市场卖空

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韩国国际广播电台报道：因不利的制度而受到个人投资者批评的股票市场卖空行为，韩国政府6日决定，到明年上半年为止全面禁止股票市场卖空。最近随着经济不确定性的增大，股票市场的卖空行为正在加大市场的不稳定性。有鉴于此，韩国政府将全面改善相关制度。据KBS记者报道，最近韩国金融机构揭发了外国投资银行的数百亿非法卖空行为。买空、卖空是投资者在资金不足或不持有股票的情况下，按证券交易所规定的信用保证金或抵押制度而采取的一种投资方式，它有利于搞活股市和投资者受益，但也有一定的风险。股市卖空行为能诱发股价暴跌，以个人投资者为中心，敦促禁止卖空的呼声越来越大。尽管如此，韩国金融部门发表了充分改善股市卖空制度的措施。即，以恢复市场信誉为名，到明年上半年为止，全面禁止国内股市的卖空。金融委员会委员长金周显表示，最近随着股市变动性的不断扩大以及惯例化的股市非法卖空行为有可能妨碍市场的稳定和公正的股票价格的形成，因此决定禁止股市卖空。为了防止因不公平交易而给投资者带来损失，政府将改善股市卖空制度。预计政府将从根本上重新审议该问题。尽管如此，也有人担心通过此次措施，防止过多的股市价格泡沫以及向市场提供流动性等股市卖空的机制可能会减弱。韩国现代经济研究院经济研究室长朱元(音译)表示，股市卖空是在发达国家金融市场得到允许的制度，所以股市卖空可视为具有两面性。另外，韩国金融部门表示，以最近接连揭发非法股市卖空为契机，将对有关外国投资银行进行全面调查，严惩非法行为。