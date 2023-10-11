韩科技巨头转向海外市场 中东和东南亚受关注

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国科技巨头饱受市场饱和导致的销售下滑、侵犯胡同商圈的指责等困扰，正将视线转向海外市场。在谷歌等跨国巨头掌握主导权的海外市场中，韩国企业首先关注的是中东和东南亚地区。“数字孪生”技术把现实空间复制、制作成3D，在虚拟空间中予以还原，可运用到自动驾驶、灾难预防等多个领域。沙特阿拉伯对该技术表现出了浓厚的兴趣，与NAVER签订了规模达1350亿韩元的合约。该项目旨在把沙特阿拉伯的5座城市复制到数字空间之中。据NAVER有关负责人介绍，沙特阿拉伯可以将之运用到城市监管、规划等领域，若我们能提供非常精密的3D画面，还可用于水灾模拟等工作。KT近期推出了超大型人工智能，并正在研发泰语模型，以抢占当地市场。泰国人口的平均年龄仅为30岁，且韩国文化在当地影响力巨大，环境对韩国企业很有利。大韩贸易投资振兴公社有关负责人介绍，东南亚年轻人口众多，数字消费人口达到4.6亿；在数字市场中，互联网普及率十分重要，最近东南亚的互联网普及率正在快速上升。此外，金融科技、因数字转型而需求增长的网络安全行业也是韩国科技企业关注的领域。一家网络安全公司的负责人表示，预计中东数字转型的步伐更大，从网络、终端、到服务器等各个领域的安全市场将日益扩大。政府将中东和东南亚视作数字出口关键市场，派遣了出口开拓小组等，展开重点扶持。