以色列向韩国媒体公开哈马斯屠杀视频

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韩国国际广播电台报道：以色列向韩国媒体公开了巴勒斯坦武装组织哈马斯在突袭以色列的过程中杀害婴幼儿等残忍行为的视频，并表示国际媒体的报道内容主要集中在加沙地带的人员伤亡情况，十分不公平。以色列驻韩国大使馆6日在位于钟路区瑞麟洞的大使馆向韩国媒体公开了43分钟的视频，前提条件是不得录像、录音。该视频的内容来源于哈马斯成员的穿戴式摄像机和手机、闭路监控、遇难者的汽车黑匣子和手机等。以色列于当地时间23日在该国首次公开了该视频。最近以色列军队在加沙地带的地面战争导致遇难平民增加，国际社会提出了谴责并敦促停战。以色列向韩国媒体公开视频旨在凸显哈马斯的残忍，强调地面战争的正当性，以缓和舆论。视频包括哈马斯成员击打已死亡男性头部的场面，并出现了大量婴幼儿、女性的尸体和被焚烧的尸体。视频中还可看到疑似遭到性暴力的女性的尸体。以色列曾向外媒表示，已掌握了性暴力的证据。另外，哈马斯成员在民居、公路上的汽车、幼儿园等场合射杀了放弃抵抗的平民，并对已晕倒的人补枪。以色列驻韩大使阿基瓦·托尔在视频播放结束后的媒体见面会上表示，我们不否认加沙地带的居民正遭受巨大痛苦，但国际媒体的报道正失去平衡性，仅报道巴勒斯坦儿童等的伤亡情况。托尔还指出，部分韩国媒体将在以色列攻击中死亡的人称为“屠杀”遇难者，却把因哈马斯屠杀而遇难的人称为“杀害”遇难者，这是不公平的。视频中的景象符合屠杀的定义。另外，以色列部队经由加沙地带中央地区抵达海岸沿线，完成了对哈马斯的全面包围。加沙地带被分为哈马斯所在的北部和难民集中的南部。分析认为，当地最大城市、哈马斯根据地加沙城与外部世界的联系完全被切断，陷入了孤立状态。以色列部队预计将加强对加沙城的攻击，并通过多点式渗透作战来清除哈马斯的军事目标物和主要人士。