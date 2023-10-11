韩美太空论坛在首尔举行

Photo : KBS News

韩国国际广播电台报道：随着太空的战略价值日益提升，韩美在缔结同盟70周年之际举办论坛，探讨将合作空间拓展至太空。外交部和美国国务院6日上午在首尔举办韩美太空论坛，外交部长官朴振、美国白宫国家太空委员会执行秘书奇拉格·帕里克、美国驻韩国大使菲利普·戈德堡等人出席。朴振在贺辞中指出，太空正逐渐军事化、武器化，所有这一切都使太空逐渐演变为地缘政治的巨大象棋盘。在反映各关系方的利益和轻重缓急的同时保障一个安全、可持续的太空空间，是一项复杂的挑战。朴振强调，通过韩美同盟，我们有决心打造一个安全、可持续的太空环境。两国将在共享的价值观的基础上，加强在多边舞台上的合作，制定太空活动规范、规则和原则。朴振还宣布，韩美日三国代表将于8日举行韩美日太空安全对话。戈德堡也表示，韩美日两国的太空合作基于两国共享的价值、创新、真诚性、透明性，正惠及两国国民。戈德堡指出，韩美将以军事为导向的关系转变为真正的全面性全球伙伴关系，两国正在摸索包括太空在内的合作新天地。帕里克指出，两国应在两国首脑的决心之上不断合作，加强商业伙伴关系、太空安全合作、太空状况认知合作，并共同建立关于负责行动的规范。另外，两国政府、机构有关人士和企业、研究机构等将在论坛期间就韩美太空外交合作方案，国家安全层面的太空合作，低轨道、月球和火星探索合作，新太空时代的太空经济合作等议题进行深入讨论。