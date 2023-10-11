韩国去年获得国防出口最好业绩

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韩国国际广播电台报道：去年韩国国防产业出口创历史佳绩。此次韩国造船业界正式开始进入数万亿韩元规模的柴油潜水艇的建造竞标。据KBS记者报道，韩国利用自身技术开发出3000吨级柴油潜水艇。其配备垂直发射管，攻击能力出色，潜航时间达到世界最高水平。目前韩国企业正在推行能在水下作战时间增加三倍的潜艇改良事业。峨山政策研究院研究委员梁旭(音译)表示，战斗信息系统等都实现了国产化，具有可以一站式综合建造的优点。凭借这些优秀的性能，韩国企业正在正式进军世界柴油潜水艇市场。加拿大、波兰、菲律宾等为优先进军的对象。预计事业费约为70万亿韩元。如果能承揽建造订单，这将成为韩国历年来最大规模的军工出口合同。以波兰为例，HD现代重工业和韩华海洋已经提交了预备投标意向书。韩华海洋最近还与加拿大企业签订了潜水艇事业的谅解备忘录。以液化天然气运输船为中心承揽订单的韩国造船企业正集中于潜水艇市场，最重要的原因是其具有高附加值。一艘3000吨级潜艇的价格根据设计规格最多为2万亿韩元，相当于7艘超大型液化天然气运输船的价格。另外，因为这些是政府的订购事业，所以经济变动性较小，可以确保稳定的销售。韩华海洋一位有关人士表示：“ 我们将与国内200多家合作企业组成团队，为招揽海外潜艇订单而竭尽全力。”有部分人士指出，韩国造船业界没有出口3000吨级潜艇的业绩，这是弱点。为了在与法国、日本等国家的订单招揽的竞争中获胜，需要政府层面的支援和周密的策略准备。