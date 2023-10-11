共同民主党决定讨论放送通信委员长和法务部长官弹劾案问题

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韩国国际广播电台报道：第一在野党共同民主党8日召开议员大会，决定讨论是否将放送通信委员会委员长李东官和法务部长官韩东勋弹劾问题提交到9日的国会全体会议上。据KBS记者报道，为追究“掌握广播”的责任，共同民主党决定，在8日的议员大会上讨论是否推进弹劾放送通信委员会委员长李东官。放送通信委员会对MBC文化放送大股东——放送文化振兴会理事长权台仙等的解聘处分获得法院的接连停止效力的判决。除放送通信委员会委员长李东官以外，法务部长官韩东勋也被纳入弹劾对象。国民力量党指出，共同民主党难道患上了'弹劾戒断症”了吗？ 该党指出，弹劾追诉只有在明显违反法律的情况下才能进行。而共同民主党为了政治利益和向政府施压，滥用了弹劾筹码。但明显的是，因为不具备条件而一定会被驳回，共同民主党是在愚弄宪法和民主主义精神。法务部长官韩东勋长官表示，共同民主党经常滥发弹劾，而自己是根据宪法和法律为国民工作。如果共同民主党确定推进弹劾，将在9日的国会全体会议上同时提交弹劾追诉案和《黄色信封法》和《广播三法（放送法、放送文化振兴法、韩国教育放送公社法修改案）》。国民力量党不仅会进行无限制的讨论，还会要求总统行使否决权。