奈飞等流媒体平台上调订阅价格 加重用户负担

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韩国国际广播电台报道：美国奈飞（Netflix）和迪士尼+（Disney+）等视频流媒体平台（OTT）接连限制用户共享账号，并上调订阅价格。上调订阅费旨在以多样的内容进军国内市场，改善其收益性，但却加重了用户的负担。一位名为金相烨（音）的用户目前使用奈飞等5家视频流媒体平台。使用这5家流媒体平台每月缴纳的订阅费是近6万韩元，如果与亲友共享用户账号，每月只需付1.2万韩元即可享受所有的服务。但从本月起，这位用户需多缴纳1万多韩元的订阅费。迪士尼每月订阅费上调4000韩元，奈飞也限制用户共享账号，如果地址不同，每个账号每月需多缴纳5000韩元。金相烨说，我正在和共享账号的朋友们讨论这件事，我们觉得没有必要付这么多的费用去订阅。韩国本土的视频流媒体平台也决定从下个月起将订阅费提高20%。流媒体平台纷纷抬价，近期甚至出现“流媒体通胀”一词。订阅费上涨后，与互联网电视（IPTV）结合商品费用也会随之上涨，自然加重了用户的通信费负担。分析认为，奈飞等跨国视频流媒体平台今后将扩大国内市场的份额至40%以上，本土流媒体平台将深受打击。在流媒体平台之间的激烈竞争中，对内容制作投入了天文数字的费用，导致收益性恶化，从而加重了消费者的负担。中央大学教授程东奎（音）说，终究是加重了用户的负担，为用户们带来了损失。从长期来看，本土流媒体平台在和跨国企业的竞争中也难以存活。