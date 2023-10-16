尹锡悦15日将赴美出席亚太经合组织领导人会议

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦将于下周出席在美国旧金山举行的亚太经合组织领导人会议。据悉，以出席亚太经合组织领导人会议为契机，尹锡悦很有可能与中国国家主席习近平举行韩中首脑会谈。总统室国家安保室第一次长金泰孝8日在龙山总统室举行的记者会上发布消息称，尹锡悦总统和金建希女士将从15日起以为期四天的行程前往美国旧金山访问，并出席亚太经合组织领导人会议。金泰孝表示，尹锡悦总统当地时间15日抵达旧金山，首先与韩国同胞举行恳谈会，随后的行程包括出席亚太经合组织工商领导人峰会发表主旨演讲，并出席投资申报仪式、亚太经合组织领导人会议欢迎招待会、与尖端技术领域的韩裔下一代进行对话。16日，尹锡悦总统将在亚太经合组织领导人会议中与各国首脑交换意见，本次会议的主题是“为所有人创造有韧性和可持续的未来”。金泰孝表示，各国首脑将就气候危机和能源转型问题等进行讨论。在当天的会议中，尹锡悦总统将强调韩国对清洁能源转型和克服气候危机的贡献，以及与亚太经合组织成员国保持合作的方案。金泰孝介绍说，当地时间17日，出席亚太经合组织领导人会议的各国首脑将不拘于形式随意交换意见，并就构建包容性和具有恢复力的经济合作方案进行讨论。据悉，尹锡悦总统很有可能在出席会议的过程中与中国国家主席习近平另行举行首脑会谈。金泰孝表示，目前正在推动与各国领导人举行双边会谈的有关事宜，由于尚未作出决定，难以公布与哪些国家的领导人举行会谈。