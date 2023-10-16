韩政府召开首次次官级别物价会议 指定各类商品专门负责人

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韩国国际广播电台报道：政府动用所有政策手段稳定物价，不仅召开各部门次官出席的物价会议，并指定了专门负责面包、方便面等加工食品价格的干部级别公务员。政府最近组建了名为“物价有关部门次官会议”的跨部门会议机制，由各部门次官担任物价稳定负责人，推动主要商品价格的稳定。政府还向各部门分配了所负责的商品的种类。例如，企划财政部负责鸡蛋、大葱、白菜等农畜产品，产业部负责石油类，农食品部和海水部负责主要食品和外出餐饮的价格。9日上午召开的首次会议讨论了越冬辛奇(Kimchi)的成本走势。据统计，以本月6日的价格为准，若使用20棵白菜腌制辛奇(Kimchi)，所需费用为21.8万韩元。政府表示，这一数据较去年11月下滑了2.3%，若将对比时间范围缩小至去年11月的上旬，则下滑了9.4%。另外，国际油价跌回至今年7月的水平，韩国汽油、柴油价格也连续四周下跌。农林畜产食品部将面包、牛奶、咖啡、方便面等9种消费者可直接感受到价格变动的商品定为重点管理对象。该部门还指定了书记官、事务官级别的公务员专门管理上述商品的物价，并公开了名单。政府计划维持跨部门物价管理特别体系，直至物价明确趋稳，并在每周召开的物价管理次官会议上讨论需要部门间合作的事项。