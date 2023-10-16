韩国与联合国军司令部成员国防长会议14日在首尔举行

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韩国国际广播电台报道：首届韩国与联合国军司令部成员国防长会议将于14日在首尔举行。国防部表示，该部门长官申源湜将同美国国防部长奥斯汀等17个成员国防长、代表于14日在首尔举行韩国与联合国军司令部成员国防长会议。国防部表示，此次会议旨在摸索联合国军司令部在遏制韩半岛战争与维和方面的作用，以及韩国与联合国军司令部成员国之间的合作方案。会议将对联合国军司令部过去70年间的作用和贡献作出评价，敦促北韩停止非法行为、履行联合国安理会决议，并签署关于联合国军司令部成员国将在韩半岛发生紧急状况时共同应对的联合宣言。在正式会议前，韩国和联合国军司令部成员国防长将于13日出席正式晚宴，纪念韩美同盟和《停战协定》签署70周年，并欢迎各成员国代表团。另外，国防部9日表示，正与联合国军司令部就韩军加入司令部参谋部的方案进行磋商。政府之所以考虑向联合国军司令部派遣参谋，与强化由美国主导的联合国军司令部的功能不无关系。驻韩美军司令为美国四星上将，兼任韩美联合军司令和联合国军司令。1979年，防御韩国的任务移交给韩美联合军司令部，此后联合国军司令部仅负责监视南北韩对《停战协定》的遵守情况，并在紧急状况下向韩美联合军司令部提供战力，被许多意见认为有名无实。为此，美国持续推进扩大参谋部的规模，以强化司令部的功能。