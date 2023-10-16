查尔斯三世访问英国韩国城 为王室高级成员首次

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韩国国际广播电台报道：英国国王查尔斯三世当地时间8日访问欧洲最大韩国城新马尔登。当天下午，查尔斯三世前往位于伦敦郊外的新马尔登，与韩裔群体有关人士会晤，了解韩国饮食和文化。这是包括英国国王在内的王室高级成员首次访问新马尔登。查尔斯三世在韩国城入口处参观了当地博物馆举办的韩英建交140周年纪念展览。查尔斯三世随后与韩裔团体代表互致问候，并听取了关于活动内容的说明。查尔斯三世还观看了韩裔合唱团的歌舞表演。另外，当地韩裔向即将迎来生日（11月14日）的查尔斯三世赠送了辛奇(Kimchi)和辛奇(Kimchi)食谱作为礼物。查尔斯三世随后前往附近的韩国咖啡馆，与青年对话，并了解近期K-POP等韩国文化在英国国内备受欢迎的情况。查尔斯三世还在街对面的战争纪念碑前与韩国战争参战勇士见面。查尔斯三世于当天下午1时50分许抵达新马尔登，整个行程长约1个多小时。据出席当天活动的有关人士表示，查尔斯三世询问了韩裔居民和脱北者的定居过程以及新马尔登成为韩国城的历史背景。一名侨民表示，查尔斯三世加冕后最先邀请韩国总统对英国进行国事访问，韩国在英国脱欧之后成为了英国的主要合作伙伴，深感韩国国际地位的提升。韩国驻英国大使尹汝哲表示，查尔斯三世在尹锡悦总统来访前与在英国生活的韩裔见面、了解韩国文化，有助于加深对韩国的理解、设定韩英关系方向。查尔斯三世在7日的君主演讲中表示期待迎接尹锡悦总统夫妇，两国随后公布了尹锡悦对英国事访问的具体行程。