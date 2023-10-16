韩开发研究院：明年经济增速2.2% 物价涨幅2.6%

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韩国国际广播电台报道：政策性研究机构韩国开发研究院将韩国明年的经济增速预期从2.3%下调至2.2%，今年增速预期下调0.1个百分点至1.4%。研究院还将今明两年的消费者物价涨幅分别上调0.1个百分点至3.6%、2.6%。研究院在9日公布的《2023年下半年经济展望》中指出，2024年韩国内需增长将放缓，不过总体经济仍将在出口的拉动下实现2.2%的增长。这较今年5月的预期值（2.3%）低0.1个百分点，低于政府预期值（2.4%），略高于经合组织预期值（2.1%），与国际货币基金组织、韩国银行、亚洲开发银行预期值持平。研究院指出，明年的经济复苏势头将较为缓慢。高利率基调继续导致商品消费低迷，明年民间消费的增速将止步于1.8%，与前一年（1.9%）基本持平；受高利率长期化的影响，设备投资也将持续低迷。不过研究院表示，在出口方面，商品出口将以半导体为主呈现出缓和的复苏势头，服务出口也将随着旅游需求的逐步复苏而继续快速增长。研究院预计，明年经常项目收支的顺差规模为426亿美元，高于今年（319亿美元）。另外，研究院预计今明两年的消费者物价涨幅分别为3.6%、2.6%，较8月公布的数据双双上调了0.1个百分点。研究院指出，受到内需增长势头放缓的影响，明年物价涨幅将呈现下滑趋势；核心物价也将逐步体现需求增长放缓的影响，涨幅为2.4%，低于今年。另外，研究院指出，中东地缘政治冲突和中国房地产行业景气的急剧滑落是威胁韩国经济的两大因素。研究院认为，若以哈战争扩大至中东其他地区、国际油价骤涨，有可能导致生产成本上升、实际收入下滑，经济复苏延迟。另外，若中国房地产行业景气急剧滑落，地产企业财务情况恶化、实体投资大幅减少，那么韩国经济的增速也有可能放缓。据研究院此前预计，若中国建筑业生产减少10%，韩国GDP将随之下滑约0.4%。