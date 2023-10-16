NAVER、kakao三季度营收双双创新高

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韩国国际广播电台报道：韩国两大网络平台NAVER、kakao今年三季度营收双双创下历史新高。不过在盈利方面，kakao表现得相对低迷。据ICT业界9日消息，kakao三季度营收为2.1609万亿韩元，同比增长16.3%。尽管领导团队正面对司法风险，但公司单季营收仍创下历史新高。这主要受到了内容业务的推动。内容业务营收为1.1315万亿韩元，增长29.8%。其中音乐业务营收在收购SM娱乐的助力下猛增105%，达到5133亿韩元。NAVER三季度营收为2.4453万亿韩元，同比增长18.9%，同样创下历史新高。其中电商业务营收增长41.3%，达6474亿韩元；网络漫画、人工智能头像等内容业务营收增长39.5%，达4349亿韩元。在盈利方面，NAVER也表现良好。公司三季度营业利润为3802亿韩元，同比增长15.1%，创下历史新高。反映企业现金流创造能力的EBITDA（税息折旧及摊销前利润）受公司致力改善成本结构的推动，较去年三季度增长18.7%，达5506亿韩元。kakao营业利润则为1403亿韩元，同比下滑6.7%，这主要受到了营业成本上涨的拖累。公司三季度营业成本为2.0206万亿韩元，增长18%，首次突破2万亿韩元。不过kakao营业利润仍较韩联社旗下金融信息子公司联合Infomax统计的市场预期（1257亿韩元）高出11.6%。券商预计，NAVER和kakao明年将表现出更加强劲的增长势头。NH投资证券在一份报告中指出，kakao talk小程序重组将带动广告收入增长，SM娱乐将迎来增长，kakao游戏有望复苏。2023年开展的业务结构重组提高了成本效率，预计明年将出现较今年更明显的增长势头。NAVER则掌握了国内人工智能市场的主导权，有望从市场增长中受益，电商业务实现收费将使业绩得到改善。此外，通过日本市场广告业务、电商和人工智能业务的扩张有望获得海外市场营收。