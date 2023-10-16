韩美外长：俄罗斯向北韩提供军事技术支援 中国应发挥建设性作用

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韩国国际广播电台报道：在9日举行的韩美外长会谈上，两国对北俄军事合作表示担忧，并讨论了应对方案。两国外长尤其敦促中国发挥建设性作用。韩美外长会谈9日下午在外交部首尔办公大楼举行。会谈长约1个小时，两国外长主要讨论了应对北韩和俄罗斯军事合作的方案。两国外长指出，北韩向俄罗斯提供用于乌克兰战争的武器，作为回报，俄罗斯向北韩提供技术支援，对此表示担忧。两国外长表示，北俄军事合作违反安理会制裁决议，为施压俄罗斯不向北韩转让军事技术，双方讨论了可采取的进一步措施。韩国外交部长官朴振敦促北韩立即停止包括卫星发射在内的所有挑衅行为，强调韩美保持联合防御态势，并将维持延伸威慑执行力。韩美两国还敦促中国为阻止北韩挑衅发挥作用。美国国务卿布林肯强调，中国对北韩拥有特殊的影响力，理应发挥建设性作用，促使北韩放弃不负责任的危险行为。朴振指出，北俄军事合作导致东北亚地区紧张加剧，对中国的国家利益也毫无帮助。布林肯表示，韩美日三国实时共享北韩导弹情报，韩美两国正展开旨在确保北韩不在网络空间施加威胁的合作。另外，两国外长重申《戴维营宣言》中提出的韩美日三国合作，并探讨了在供应链等经济安全领域的合作方案。会谈前，尹锡悦总统会见到访的布林肯并表示，在过去一年半的时间里，韩美全球全面战略同盟牢固地建立了起来。尹锡悦指出，当前面对着北韩和北韩核武问题、乌克兰战争、中东局势动荡，美国的领导力愈发重要。韩国作为美国的盟友，将与美国紧密合作，守护核心价值、巩固基于规则的国际秩序。布林肯表示，印太地区是美国外交政策的重点，韩国是地区核心国家，将进一步巩固与韩国的同盟关系和战略伙伴关系。