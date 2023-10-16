在野党在国会审议通过《黄色信封法》和《放送三法》

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韩国国际广播电台报道：所谓的《黄色信封法》和《广播三法（放送法、放送文化振兴法、韩国教育放送公社法修改案）》9日获得国会通过。执政党国民力量党在最后取消预告的"无限制辩论"（filibuster）"后离开了会场，上述法案由共同民主党等在野党单独表决通过。《黄色信封法》是要求大幅扩大劳动者在民事刑事上的免责范围和损害赔偿请求限制范围，也称为《工会及劳动关系调整法》修订案。2013年，双龙汽车和警方向工会相关人士提出了对非法罢工的损害赔偿请求诉讼，被判赔偿47亿韩元，于是展开了向工会成员发送"黄色信封"的运动。此后，劳动界和市民团体把加强工会争议权的内容包括在内的法案称为《黄色信封法》。在全体会议提交上述法案审议时隔4个多月后，在野党单独在国会予以审议通过。增加理事会人数，将社长推荐权交给普通市民等，以改善公营广播支配结构为主要内容的《广播三法》也接连在国会全体会议上获得了通过。上述四个法案都只有共同民主党和正义党等在野党议员参加了表决，没有出现反对票。与当初预想的不同，当天表决进行得非常顺利。因为一直反对法案审议的国民力量党在当天国会会议的最后取消了"无限制辩论"，离开了国会会议场。在野党对上述法案予以通过表示欢迎，称，在全体会议上获得通过可以保障相当部分劳动者的生活和人权的《黄色信封法》、以及可以守护公营广播的透明性和言论自由的《广播三法》具有重大意义。在野党表示，总统不能行使"否决权"。与此相反，国民力量党表示，这是共同民主党的"议会暴力"，《黄色信封法》是"扼杀经济法"，《广播三法》是"共同民主党永久掌握广播的法案"。共同民主党的计划是10日向国会议长要求召开全体会议，试图处理弹劾案。但如果超过72小时，弹劾案将自动废除。