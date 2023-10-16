韩第三季度制造业产品国内供应量减4.1% 时隔13季度最大减幅

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韩国国际广播电台报道：今年第三季度制造业产品韩国国内供应量同比减少超过4%，时隔13个季度出现最大减幅。尤其是从外国进口供应国内的制造业产品供应量同比减少9.2%，创相关统计实施以来的最大减幅。统计厅10日发布的《2023年第三季度制造业国内供给动向》报告显示，第三季度制造业国内供给指数为101.6(2020=100)，同比减少4.1%。这是受新冠疫情扩散影响出口低迷的2020年第二季度(-5.5%)以后，时隔13个季度的最大减幅。韩国制造业国内供给指数反映了内需市场的整体动向，该指标以2020年的100为准，显示出国内生产或从国外进口供应到国内的制造业产品的价格，2021年第一季度(+5.9%)至2022年第三季度(+3.6%)，制造业国内供应量持续呈现增加势头，但随后由正转负，到了今年第三季度减幅进一步扩大。继今年第二季度后，第三季度国内生产和国外进口均有所减少。制造业产品中，国产供应量从去年第四季度开始减少，机械装备、电子和通信等同比减少1.6%。进口供应量今年第二季度(-0.1%)由正转负，电子、通信和机械装备等减少9.2%，创相关统计实施以来的2010年以后的最大减幅。在制造业产品的国内供应量中，进口供应量占比27.3%，同比下滑2.4个百分点。食品、服装等个人或家庭购买使用的消费品同比减少3.5%，是相关统计实施以来的2010年以后的最大减幅。持续用于生产活动的机械和设备减少6.8%，是2019年第二季度(-8.7%)以后的最大减幅。从各行业来看，电子通信、机械设备、食品分别减少了13.6%、11.8%、6.3%，其他运输设备则增加24.4%。