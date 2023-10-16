亚太经合组织会议11日在美国旧金山开幕

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韩国国际广播电台报道：亚太经合组织会议当地时间11日至17日在美国加利福尼亚州旧金山莫斯克尼中心举行。自2011年在夏威夷火奴鲁鲁举行后，时隔12年再次在美国举行该项会议，包括美国总统拜登在内，共有21个成员国的领导人出席会议。韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄出席会议，中国国家主席习近平预计也将出席会议，正在与乌克兰交战的俄罗斯总统普京并未与会。各国领导人出席的亚太经合组织领导人会议14日至16日举行，美国总统拜登和中国国家主席习近平在本届会议期间会否举行首脑会谈引发关注。如果美中举行首脑会谈，将是去年11月在巴厘岛举行G20峰会后两位首脑首次会晤。亚太经合组织领导人会议的主题是“共建面向未来的亚太伙伴关系”。各国领导人本届会议会否发布联合宣言引发关注。去年发布了承诺支持和强化多边贸易体制、谴责俄罗斯进攻乌克兰的联合宣言，但今年以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯的战争爆发，由于各成员国间的利害关系，或难以发布联合声明。1989年亚太经合组织以增进亚太地区的经济增长和繁荣为目标，作为非正式对话论坛成立，1993年升格为领导人会议。包括韩国在内，美国、日本、中国、俄罗斯、东盟六国，香港等21个国家和地区是成员国。成员国的人口约为30亿，在全球人口中占比38%。