第55届韩美安保会议在首尔举行

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韩国国际广播电台报道：韩美防长13日举行讨论同盟间问题的年度例行会议韩美安保会议（SCM）。当天会议的主要议题包括修改旨在加强延伸威慑执行力的方针等。当天上午，韩国国防部长官申源湜和美国国防部长奥斯汀举行第55届韩美安保会议。该会议是韩美防长间的协议机制，每年轮流在首尔和华盛顿举行。今年的会议在位于首尔龙山的国防部大楼召开。会议的核心议题是韩美联合延伸威慑。两国防长重点讨论了加强延伸威慑执行力的方案，包括细化今年4月两国首脑在《华盛顿宣言》中达成协议的核磋商小组的运行方式等。另外，会议讨论了2013年签署的《韩美定制型威慑战略》（TDS，以下简称《战略》）的修改问题。《战略》是韩美防长签署的战略文件，旨在遏制和应对北韩的大规模杀伤性武器威胁。近期北韩核导威胁持续升级，《战略》的修改问题持续得到讨论。经会上讨论，《战略》将纳入针对危机状况的军事和非军事应对方案。另外，韩军预计将与美军就构建预警卫星情报共享系统达成协议。美国太空军运营有10余颗预警卫星，可实时探测到北韩导弹发射时喷射出的火焰。双方还在会议上就《9.19南北军事协议》的效力终止问题交换了意见，并讨论了加快韩美日安全合作、韩美国防科技合作等问题。