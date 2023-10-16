尹锡悦总统接见国际刑事法院院长

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦13日在龙山总统室会见来韩访问的国际刑事法院(International Criminal Court，ICC)院长彼得·霍夫曼斯基时表示，为了实现国际刑事正义和维持国际和平，韩国将继续予以合作。韩国总统室方面透露，在当天的会见中，双方就韩国和国际刑事法院(ICC)之间的合作方案、地区与国际政治事项等相关问题相互进行了讨论。尹锡悦总统表示，韩国坚决支持基于自由、人权与法制规范的国际秩序。在对于重大犯罪行为进行严惩的呼声在全世界不断高涨的情况下，国际刑事法院(ICC)的作用备受国际社会的关注，韩国对该机构所作出的努力给予高度评价。国际刑事法院院长霍夫曼斯基对此表示，韩国是拟定《罗马规约》(Rome Statute)等在国际刑事法院成立过程中发挥主导作用的规范先导国家，对韩国积极支援国际刑事法院的活动表示感谢，并希望韩国继续加强双边合作。霍夫曼斯基表示，韩国法官不断辈出，为国际刑事法院的裁判工作做出了巨大贡献，期待今后有更多的韩国人士成为该机构的正式员工。国际刑事法院是一个独立的司法机构，总部位于荷兰海牙，成员国包括欧洲和南美洲的大部分国家、大约一半的非洲国家以及少数亚洲国家。1998年7月，160个国家通过《罗马规约》，决定设立一个常设国际刑事法院。2002年7月1日，《罗马规约》正式生效，国际刑事法院成立。国际刑事法院是对犯有种族屠杀罪、危害人类罪（反人道罪）、战争罪、侵略罪的个人进行起诉和审判的法院。