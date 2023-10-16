国情院：中国宣传单位在韩国开设30多个网站

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韩国国际广播电台报道：韩国情报部门最近捕捉到了中国宣传企业等开设30多个伪装成韩国国内媒体的网站、擅自传播内容的迹象。国家情报院计划在这些网站被恶意地用于制造国内舆论之前予以阻止。韩国有一家名为“忠清泰晤士”的网站，具有政治、经济、文化新闻等一般媒体网站的页面。但该网站实际上与韩国地区媒体《忠清时报》的名字相似，网址也只有".kr"和".org"部分不同。虽然强调自己是韩国数字新闻协会会员公司，但这并不属实。在韩国还有另一个名为"釜山在线"的网站。有"中国正在支援抵抗新冠病毒工作"等新闻形式的帖子。名为"首尔新闻"的网站也以"韩国参加美国‘民主峰会’（Summit for Democracy）得不偿失"为题的文章，批评了今年3月韩国和美国主办的民主峰会。据调查，上述都是冒充当地媒体的假媒体网站。这些假网站的地址是在中国的同一个IP上运营的，都是中国一家媒体宣传公司制作的网站。最近韩国国家情报院和国内保安企业捕捉到的这些假媒体网站共有38个。国情院指出，虽然没有确认明确的幕后主使方，但通过相关网站，亲华、反美倾向的内容等在社交媒体(SNS)上传播，还被恶意利用于国内舆论。韩国高丽大学信息保护研究生院客座教授林钟仁表示，无论是X(推特的原名)还是YouTube等外国企业都需要积极合作，使这些问题在初期出现时予以解决。韩国国家情报院计划，今后幕后势力有可能会进行行使网络影响力方面的有关活动，因此将与有关机关合作，切断相关网站。