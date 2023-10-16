尹锡悦总统：研拟防止非法卖空等民生法案

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦表示，在制定防止非法股市卖空损失的根本方案之前，将禁止股价市场的卖空。并强调说，要听取现场的呼声，推进民生政策，并要求国会加快处理《新城市特别法》等民生法案。据KBS记者报道，尹锡悦总统表示，本人知道暂时禁止股票卖空所带来的忧虑，这将导致韩国股市难以编入先进指数行列。虽然如此，放任非法卖空所造成的损失更大，尤其给个人投资者造成巨大损失。尹锡悦总统要求有关部门制定解决方案。尹锡悦表示，在制定根本性的改善方案之前将禁止股票卖空行为。 从长远来看，该措施会对韩国证券市场的竞争力产生积极影响。尹锡悦说，包括暂时禁止卖空在内，正在以现场的反应为基础推进相关政策。他提到了免除小工商业者新冠病毒灾难支援金的回收、冻结住宅用和中小企业的电费、腌辛奇(Kimchi)季节的农水产品打折等，并要求国会给予协助。尹锡悦要求尽快处理所谓的"民生法案"，特别是提到了新城市整顿特别法。要想把老旧城市改为未来新城，就必须制定特别法案，并嘱咐国会年内处理这些法案。尹锡悦总统表示，制定特别法不仅要重建房屋，还要改善居住环境和进行移居需求的管理。《地区商圈法》和《公平招聘法》等也被纳入持续制定的"民生法案"。尹锡悦表示，欢迎韩国劳动组合重返对话，劳资双方应在法治基础上进行对话与合作。与此同时，本人从本月15日开始参加APEC首脑会议、访问英国、法国等，都是为了进行有助于韩国经济发展的研讨。