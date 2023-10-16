现代汽车在韩国破土动工兴建电动汽车专用工厂

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韩国国际广播电台报道：韩国现代汽车在韩国举行了电动汽车专用工厂动工仪式。现代汽车时隔29年首次在国内兴建工厂，具有深远的意义。据KBS记者报道，现代汽车在其蔚山工厂行驶试验场旧址上破土动工电动汽车专用工厂。这是现代汽车时隔29年在国内建厂。仅投入的事业费就达2万亿韩元，预计2025年竣工。年生产能力为20万辆，计划从2026年初开始生产捷恩斯（GENESIS）品牌的超大型SUV轿车。现代汽车集团会长郑义宣表示，走向未来Mobility的第一关是电动化。蔚山EV专用工厂是面向未来50年电动化时代的另一个开始。现代汽车计划将该工厂作为电动化战略的前哨基地，攻占国内外市场。随着核心零部件二次电池的顺利供应成为电动汽车竞争力的关键，电池工厂所在的韩国将重新增加生产设施。电动汽车生产工艺比内燃机汽车相对简单，具有减少人工成本负担的优点。最近海外品牌厂商决定把韩国作为生产基地。瑞典电动汽车专业品牌Polestar（中文名：极星）有关人士日前表示，将从2025年开始在雷诺韩国釜山工厂生产主力车型。该企业CEO托马斯·英恩拉特表示，韩国有强大、历史悠久和传统的电池产业。 韩国熟练的汽车技术人员将满足人们的高度期待。有人指出，由于电动汽车价格昂贵、充电不便等原因，电动汽车进入了增长停滞期。产业研究院高级研究委员赵哲（音译）指出，最近随着各国补贴的减少，电动车辆价格成为问题。在原本乐观的电动汽车市场停滞的忧虑日益加深的情况下，首次进入韩国的专用工厂能否成为进一步提高韩国电动汽车竞争力的桥头堡备受关注。