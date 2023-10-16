韩国政府：《9·19南北军事协议》存在诸多问题

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室方面表示，《9·19南北军事协议》存在诸多问题，从中显示部分协议无效化的可能性。总统室相关人士14日就《9.19南北军事协议》予以评价称，有人指出，该协议包括制约韩军对北韩侦察能力和军事训练等防御态势在内，存在很多问题。韩国政府将密切关注北韩的动向，综合研拟必要的措施。为了防止南北韩在地面和空中、海上发生武力冲突而决定设立一种"缓冲区"的《9.19南北军事协议》内容中，有阻碍空中和海上等韩军警戒态势或在北韩已经失效的条款，韩方将考虑该协议的无效化。统一部14日表示，《9.19南北军事协议》一直被指出制约韩军防御态势的问题，有鉴于此，政府正在综合考虑停止协议效力的问题。韩国国防部长官申源湜此前曾多次表示，根据《9.19南北军事协议》所设定的禁飞区限制了韩军对北韩远程火炮等的监视和侦察能力，有必要停止该协议的效力。此前，总统室就《9.19南北军事协议》效力停止问题表示，如果北韩再次进行重大挑衅，可以考虑采取必要措施。因此，有分析认为，如果北韩再次发射被推测为洲际导弹的卫星发射体或进行第7次核试验，《9.19南北军事协议》部分无效化工作可能会正式推进。