联合国军司令部成员国的防长和代表在首尔参加国际会议

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韩国国际广播电台报道：由包括韩国国防部长申源湜和美国国防部长劳埃德·奥斯汀在内的17个联合国军司令部成员国的国防部长和代表参加的国际会议于14日在首尔首次举行。韩国防长申源湜在欢迎词中表示，联合国是追求自由、民主主义、法治等人类普遍价值的国际连带的典范，是强烈抑制北韩军事挑衅的象征。申源湜防长表示，此次国际会议是为了对抗北韩的威胁、展示国际社会的团结力量、进一步加强成员国之间连带的机会。如果北韩再次进行非法南侵，以联合国军司令部为中心的国际社会必然会进行强有力的惩戒。1950年6月25日北韩向南韩发动侵略战争后，联合国决议成立的联合国军司令部在1953年7月27日签订停战协定，负责管理停战协定的工作。在发生紧急情况时支援韩美联合军司令部的战斗任务。据悉，联合国军司令部成员国包括6·25韩国战争时派遣战斗兵的美国、英国、加拿大、突尼斯、澳大利亚、菲律宾、泰国、荷兰、哥伦比亚、希腊、新西兰、比利时、法国以及南非等14个国家和派遣医疗支援团的挪威、丹麦、意大利等三个国家。与会国将在此次国际会议结束后通过共同宣言表示，如果韩国再次受到敌对行为或武力攻击等威胁，联合国司令部成员国将予以共同应对。韩国国防部评价称，在首尔召开的首次会议期间，韩国和联合国军司令部成员国国防部长以及代表相聚一起，为抑制韩半岛战争和维持和平而共同探索联合国军司令部的作用、以及韩国与联合国司令部成员国间的合作方案。