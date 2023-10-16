尹锡悦总统访美参加2023年APEC峰会

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦15日离开韩国，前往美国旧金山出席亚太经合组织第三十次领导人非正式会议（简称：2023年APEC会议）。尹锡悦将在美国当地时间15日抵达旧金山，在与当地的韩国侨胞团体会晤后，在2023亚太经合组织工商领导人峰会发表基调演说。随后出席当地企业投资韩国的宣告式、APEC会议欢迎仪式、以及与韩国未来一代在尖端技术领域的对话等活动。尹锡悦16日在2023年APEC会议上，与各国首脑商讨以“为了全人类可持续的未来创造”为主题的气候危机克服方案和清净能源转换等问题。尹锡悦还将出席由日本、澳大利亚、新加坡等14个成员国参加的印度、太平洋经济框架(IPEF)峰会。总统室表示，此次APEC峰会将确认此前的协商成果，并讨论今后的具体合作计划。当地时间17日出席APEC峰会的各国首脑将参加自由交换意见的活动，尹锡悦总统将说明在全球综合危机中恢复多边贸易体制、加强区域内供应链的联系、为确立数字伦理规范的合作方案和韩国的贡献等内容。尹锡悦总统还将访问美国斯坦福大学，与日本首相岸田文雄以韩日、韩美日尖端技术合作为主题进行对话。据悉，以此次APEC峰会为契机，韩国总统尹锡悦有可能与中国国家主席习近平单独举行首脑会谈。对此，国家安保室第一次长金泰孝表示，韩国正在推进与几个国家的双边会谈。由于现在还不是确定阶段，而是讨论阶段，所以目前还无法告知举行首脑会谈的国家具体情况。