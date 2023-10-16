美国暂定向韩国销售SM-6防空导弹

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美国政府当地时间14日暂定批准以对外军事销售(FMS)方式向韩国出售SM-6远程防空导弹。美国国防部下属的国防安全合作局(DSCA)当天表示，国务院批准了韩国政府要求的6.5亿美元规模的SM-6导弹和相关装备的购买。最终销售要经过议会批准才能执行。据悉，韩国政府要求购买最多38枚SM-6导弹。韩国防卫事业厅今年3月决定以FMS方式确保搭载在KDX-3宙斯盾驱逐舰上的美国产SM-6防空导弹。SM-6防空导弹是美国雷神公司研发的新型防空导弹。最大射程400公里以上，采用了导弹通过自身雷达直接追踪目标的主动型制导体系，可以大大提高舰艇的同时交战能力。可拦截30公里高度内的各种固定翼和旋转翼飞机、无人机、弹道导弹及反舰巡航导弹。美国去年决定将向日本销售该导弹。韩国政府认为，如果引进SM-6防空导弹，将能够构建更加严密的海上防空网，进一步提高对北韩巡航导弹和弹道导弹等的应对能力。美国国防安全合作局一位有关人士表示，此次暂定销售SM-6导弹将有助于印度太平洋地区政治稳定以及主要同盟国家的安全。并为美国的外交政策目标和国家安保目的提供支援。此次销售将加强韩国应对现在和未来威胁的能力，并进一步改善与美国及其他同盟的相互合作。另外，这位人士还透露，韩军引进SM-6导弹不会有困难，此次销售不会改变区域的基本军事平衡。