北韩新义州与中国丹东时隔三年十个月重启货车运行

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韩国国际广播电台报道：2020年新冠疫情爆发后关闭的北韩中国边境重新开放，往返中国丹东与北韩新义州的货车时隔3年10个月重启运行。自去年货运列车重启运行后，货车也开始恢复运行，北中陆路运输会否全面重启备受关注。当地时间14日上午11时20分许，一辆白色的集装箱卡车出现在连接中国丹东和北韩新义州的鸭绿江铁桥上。随后，一辆红色的集装箱卡车也在铁桥上暂停，然后穿过铁桥驶向北韩。这是北韩自2020年1月因新冠疫情封锁边界以来，时隔3年10个恢复货车运行。货车运行持续了两天。一位消息灵通人士表示，北韩劳工只身出来工作了7年，他们买了些东西，还有衣服，把这些东西寄了回去。丹东海关入口处贴着“通关”告示。一直以来，违章停车堵住了入口处，有关部门开始查处违法停车后，人们才开始把汽车开往别处。一位住在丹东海关附近的居民说，已经开始通关了，违法停车要缴纳罚金，那边很多车上都贴了罚单。丹东海关物流集散地堆积了大量出口北韩的商品，不久前还是空空荡荡，现在很多货车驶入当地，有些货车还为了装货在那里清理货箱。进入本月后，中国吉林长白和北韩惠山的边境桥上也频频看到货车往返。中国长白县一位居民说，开始运货了，最近几天特别频繁，那边那辆货车就是刚从北韩来的。自去年北中货运列车重启运行后，货运卡车也开始恢复运行，两国陆路运输会否全面重启引人关注。