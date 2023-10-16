尹锡悦强调：必须加强以APEC为中心的供应链等“连接性”

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韩国国际广播电台报道：正参加亚太经合组织第三十次领导人非正式会议的韩国总统尹锡悦表示，为应对世界经济区块化的挑战，必须恢复以亚太经合组织为中心的“连接性”。尹锡悦当地时间15日在美国旧金山参加2023亚太经合组织工商领导人峰会发表基调演说时表示，为使世界经济恢复活力、持续发展，必须以亚太经合组织为中心，加速世界经济的“连接性”。他表示，当今的世界经济再次面临着巨大挑战，连接的力量正在减弱，各处分裂的力量正在“崛起”。乌克兰战争等技术霸权主义和资源武器化等世界经济的区块化正在加速。尹锡悦总统说，以新冠病毒大流行为契机所凸显的供应链风险，尤其对通过自由贸易发展的亚太地区国家来说是很大的威胁因素。超越国境的数据链接和通过这些创造价值的成果仍未达到市场预期。为克服这些困境，尹锡悦提议，加强贸易和投资以及供应链的连接性，加强数字的相互链接、扩大亚太经合组织成员经济体的新一代之间的交流。尹锡悦总统当天介绍了韩国的“数字权利章典”，并希望经济界人士积极关心与参与，以便亚太经合组织能够为数字深化时代树立国际规范做出贡献。在谈到亚太经合组织成员经济体内的新一代间的交流问题，尹锡悦总统提到了ABTC商务旅行卡（APEC Business Travel Card）制度，并提出了保障在科学领域取得一定学位并从事研究开发的青年在自由区域内移动的"青年科学家交流倡议"。亚太经合组织的商务旅行卡(ABTC)是一种特殊的出入境证件。持有ABTC的商务旅行者可以在亚太经合组织成员经济体之间免签证或简化签证申请手续，快速通关，提高商务旅行的效率和便利性。