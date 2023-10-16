Seventeen在联合国教科文组织发表演讲 鼓励青少年勇于克服

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韩国国际广播电台报道：韩国偶像组合Seventeen在联合国教科文组织总部发表演讲，这在K-POP歌手中尚属首次。Seventeen坦率讲述了自己的成长故事，鼓励全世界青少年不要放弃、克服困难，传达了饱含希望的信息。Seventeen一出现在联合国教文组织总部的讲坛上，欢呼声便在整个会场中响起。Seventeen以气候变化和教育为主题，在联合国教科文组织青年论坛上发表演讲。成员胜宽表示，在世界自然文化遗产小岛（指济州岛）上梦想未来的少年如今站在了联合国教科文组织总部。成员们还讲述了出道之初克服周围人负面看法的故事。WOOZI表示，我们没有放弃，因为我们还很年轻。Seventeen此前积极展开旨在帮助全球青少年的捐款和教育宣传活动，此次受邀在联合国教科文组织发表演讲。JOSHUA表示，教育能够改变我们的梦想、改变世界。这是K-POP歌手首次在联合国教科文组织发表演讲。在联合国教科文组织大会级别的活动中占据超过1个小时的完整环节，这种安排也极为罕见。现场的氛围十分热烈，仿若演唱会。演讲面向大众开放550个听众席，按先后顺序接受申请。申请者超过3600人，一度导致联合国教科文组织官网瘫痪。一名粉丝表示，Seventeen充满了热情，看他们的表演和发言就知道，他们很擅长表达自我，总是释放出非常积极乐观的信息。此前防弹少年团曾在联合国大会上发表演讲，女团BLACKPINK、aespa也曾亮相国际机构。分析指出，K-POP明星之所以越来越多地受到国际机构的邀请，是因为他们代表了全球青年的声音，扮演着文化外交先锋的角色。