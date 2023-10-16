美中同意恢复军事对话、打击芬太尼

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：美中两国首脑当地时间15日就恢复两国军事对话渠道达成协议。据两国政府公布的消息，美国总统拜登和中国国家主席习近平当天在旧金山附近的伍德赛德举行会晤，就上述事项达成一致。拜登政府高层官员向记者表示，拜登明确向习近平提出要求，两国应将“两军对话”落实为制度；中国同意为此采取措施。两国商定，中国完成对国防部新部长的任命后，将立即与美国国防部长奥斯汀会晤，恢复军方高层沟通。中国外交部公布的资料也显示，两国同意恢复两军高层沟通、国防部工作会晤、海上军事安全磋商机制会议，开展两军战区领导通话等。美国高层官员透露，习近平告诉拜登，中国在数年间无计划对台湾采取军事行动。虽然中国更希望与台湾实现和平统一，但在一定条件下有可能采取武力行动。拜登指出，美国的立场是维持台海的和平稳定，美国相信应维持现状，希望中国尊重台湾的选举程序。习近平还对美国的对华出口管制表示不满。习近平说，美方在出口管制、投资审查、单边制裁方面不断采取针对中国的举措，严重损害中方正当利益。打压中国科技就是遏制中国高质量发展，剥夺中国人民的发展权利。习近平还说，希望美方严肃对待中方关切，采取行动，取消单边制裁，为中国企业提供公平、公正、非歧视的环境。不过拜登重申，出口管制等经济措施对保护国家安全是必不可少的，今后将继续施行此类措施。拜登表示，不会向中国提供可针对美军使用的技术。两国间的经济竞技场并不公平，中国侵犯企业的知识产权，导致投资萎缩。两国首脑还讨论了人工智能的危险性，不过双方一致认为，尚未准备好发表任何协议，有必要作进一步的讨论。两国首脑还讨论了以哈战争、俄乌战争等问题。拜登表示，为使冲突不向整个中东地区蔓延，希望中国能够发挥影响力，确保伊朗不做出可被视为挑衅的行动。另据美国高层官员透露，出席会晤的中国官员表示，中国已就中东地区的危险情况与伊朗进行了对话。两国还就芬太尼问题达成了协议。中国决定对生产芬太尼原料的化学公司实施监管，阻止芬太尼经由墨西哥流入美国。另外，美国高层官员透露，习近平明确向拜登表示，希望稳定与美国的关系。