尹锡悦展开APEC经济外交 强调供应链连接性

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韩国国际广播电台报道：正对美国进行访问的尹锡悦总统正式展开经济外交。尹锡悦总统提议加强已呈现区块化的全球经济供应链的连接性，并与苹果首席执行官（CEO）库克会晤，讨论合作方案。尹锡悦总统此行旨在出席21个亚太国家间的经济会议亚太经合组织（APEC）第三十次领导人非正式会议。抵达旧金山后，尹锡悦总统首先会见了韩国侨胞。尹锡悦总统表示，韩美两国在此次会议期间也将通过在挑战课题上的合作、创新和包容来加强与国际社会的连接。在APEC多边外交的首日，尹锡悦向出席会议的各国主要企业家提议，加强在投资、贸易和供应链上的连接性，应对全球经济区块化等挑战。尹锡悦总统强调，有弹性的供应链是多边贸易体系的关键，也是APEC的首要任务，各方应共同思索更为超前性、系统性的应对方案，加强地区供应链的连接性。尹锡悦总统还与苹果CEO库克单独会晤，讨论了合作方案。另外，尹锡悦总统与在硅谷工作的韩裔对话，听取了对韩国数字企业进军全球市场的意见。会议期间，尹锡悦总统还将与主要国家领导人举行双边会晤。尹锡悦总统或与中国国家主席习近平举行首脑会谈，推动两国经济合作、中国在北韩问题上的作用预计将成为主要议题。尹锡悦总统还将与美国、日本首脑会晤，确认三国在经济、安全领域的合作情况。