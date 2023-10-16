韩日首脑在APEC会议上会晤

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韩国国际广播电台报道：韩日两国首脑日前在2023年APEC会议上再度会晤。韩国总统尹锡悦和日本首相岸田文雄在会晤中一致认为，韩日政府间的协议机制已经完全得以恢复。这是自今年9月以后时隔两个月本年度韩日首脑的第七次会面，即所谓的"穿梭外交"会谈。双方在本次会谈中商讨了两国的合作情况，并就加强韩美日两国在北韩等安保悬案和尖端技术领域的合作等事宜达成了共识。亚太经合组织第三十次领导人非正式会议日程的第二天，在以能源转换等为主题正式开始的各国首脑之间的讨论中，尹锡悦总统再次提议在零碳能源中包含核电站和氢气的"无碳联合"。这是考虑到很难迅速转换为太阳能或风力等的发展中国家的情况、以及确保韩国的核电站和氢气技术能力和相关市场等而提出的提案。尹锡悦还强调了努力推广环保汽车、无人驾驶汽车等“智能移动出行”和“构建绿色海运航线"。在北韩和俄罗斯军事合作具体化的情况下，尹锡悦总统可能会对此进行警告和共同应对。据悉，尹锡悦总统在本届亚太经合组织会议的会场见到了中国国家主席习近平，进行了约1分钟左右的对话。在经济和北韩问题上，管控韩中关系十分重要。目前，韩中首脑会谈尚未确定。据悉，尹锡悦总统还与秘鲁总统博鲁阿尔特举行首脑会谈，双方就加强防卫产业、供应链、基础设施等领域的合作达成了协议。尹锡悦总统表示，2011年韩国和秘鲁的自由贸易协定(FTA)生效以来，双边贸易规模不断扩大，两国提升了全面战略伙伴关系。尹锡悦还希望秘鲁支持韩国申办2030年釜山世界博览会。另外，尹锡悦还和智利总统博里奇举行了就任总统后的首次首脑会谈。尹锡悦请求智利支持2030釜山世界博览会。他表示，韩国希望与二次电池核心矿物“锂”的世界最大拥有国智利建立核心矿物伙伴关系。尹锡悦还表示，以智利南极研究所内的"韩国-智利南极合作中心"为基础，扩大支援南极世宗科学基地的运营、发掘南极共同研究项目等领域的合作。