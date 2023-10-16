韩财政部绿皮书：经济呈复苏迹象

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国政府认为，经济已摆脱今年以来的低迷状态，呈现缓慢复苏的势头。制造业生产和出口恢复，就业指标也持续获得改善，经济开始出现复苏迹象。韩国企划财政部17日发布《最近经济动向》（绿皮书）11月刊，研判随着供给因素的变动性犹存，经济复苏迹象逐渐出现。今年2月政府在绿皮书中首次研判韩国经济低迷后，截至上月一直使用了“经济持续放缓”或“景气钝化缓和”表述，本月首次研判经济出现复苏迹象。绿皮书列举了制造业生产增加和出口复苏作为依据。政府指出，9月制造业生产环比增长1.9%，继8月增长5.4%之后，持续出现增长。尤其是半导体生产大幅反弹，环比增长12.9%、同比增长23.7%。10月出口为550.8亿美元，同比增长5.1%。反映开工天数的日均出口额为26.2亿美元，同比增长7.6%。由于出口增加，进口(-9.7%)减少，贸易收支出现16.3亿美元顺差。9月经常项目收支顺差为54.2亿美元。受贸易收支顺差影响，商品收支连续6个月出现顺差（74.2亿美元），服务收支逆差为31.9亿美元。政府预计，贸易收支顺差和服务收支获得改善，经常项目收支将持续出现顺差。服务业生产和就业等指标继续向好。9月服务业生产环比提升0.4%，连续4个月增长。9月就业人口同比增加34.6万人，连续3个月增幅扩大。另外，10月韩国接待中国游客人数同比增长967.9%，引发对旅游业的新期待。