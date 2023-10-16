韩国总统尹锡悦20日起对英国进行国事访问

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦20日出国，对英国进行国事访问。在迎来韩英建交140周年之际，两国首脑就加强在经济、国防、尖端技术等多方面的合作进行讨论。在结束对英国访问后，尹锡悦前往法国巴黎，致力于申办2030釜山世博会的活动。据KBS记者报道，在结束2023亚太经合组织(APEC)第三十次领导人非正式会议回国两天后的20日，尹锡悦总统将巡访英国和法国。尹锡悦首先在韩英建交140周年之际对英国进行国事访问。据悉，尹锡悦是英国查尔斯三世国王登基后首次邀请的国宾。韩国总统室国家安保室第一次长金泰孝表示，从中可以看出英国将韩国视为全球合作和印度太平地区合作的重要伙伴。尹锡悦总统将在此次访问中，与英国国王查尔斯三世、苏纳克首相等举行会谈。特别是，在与英国首相苏纳克的会谈中，两国将签署全面划定两国关系的共同协定。这将为两国在政治、经济和国防、尖端科学技术和人员交流等多个领域进一步加强合作打下基础。据悉，英国方面积极推进核能发电、网络安全、防卫产业等合作。英国也是6.25韩国战争的参战国，又是联合国安理会常任理事国。有鉴于此，韩英两国首脑还会讨论北韩问题的应对方案。尹锡悦还将于当地时间21日在英国议会以两国关系的历史和未来为主题进行演讲。尹锡悦在结束英国国事访问的当地时间23日前往法国巴黎，向总部设在当地的国际展览局(BIE)的各国代表呼吁在28日的2030世博会举办地最终投票中支持釜山。