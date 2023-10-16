尹锡悦启程出访英国、法国

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韩国国际广播电台报道：尹锡悦总统20日启程出访英国、法国。尹锡悦将在此行中把韩英合作关系提高一个层次，并在巴黎为釜山申博展开最后的拉票战。尹锡悦20日启程出访英国、法国，这距离他结束亚太经济合作组织（APEC）会议并返回韩国仅两天。今年是韩英建交140周年，尹锡悦将首先对英国进行国事访问。尹锡悦是英国国王查尔斯三世即位后邀请的首位国宾。尹锡悦与英国首相苏纳克将在首脑会谈上签署对两国关系进行广泛定义的联合协定。预计这份协定将成为进一步加强两国在政治、经济、国防、尖端科技、人员交流等多个领域合作的基础。总统室发言人李度运表示，此行将成为两国关系在建交后得到重新确立的契机。英国为联合国安理会常任理事国，预计两国还将重点讨论北韩核问题、台海问题等多项安全议题。尹锡悦在接受当地媒体采访时表示，北俄军事合作不仅对东北亚，也对欧洲和平构成了威胁。不过尹锡悦就外界对中国与北韩、俄罗斯靠近的担忧指出，三国的情况和利益关系存在不同，中国对地区和平起着重要作用，韩国追求韩中关系的成熟发展。尹锡悦将于当地时间21日在英国国会用英语发表演说，主题为两国关系的历史和未来。结束为期4天的访英行程后，尹锡悦将赴法国巴黎，呼吁国际展览局各成员国代表在当地时间28日举行的2030年世博会举办地投票中支持釜山。