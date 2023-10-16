韩联参：若北韩执意发射军事侦察卫星 将采取必要措施

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韩国国际广播电台报道：分析认为北韩即将第三次发射军事侦察卫星，韩军就此发表了对北警告声明。声明指出，若北韩执意发射侦察卫星，将采取必要的措施。北韩前两次发射军事侦察卫星均以失败告终，目前正加快准备第三次发射。韩军发表警告声明，要求北韩立即停止发射准备工作。联参本部20日表示，韩方严肃警告，北韩应正视国际社会对其非法行为的谴责，立即停止正在准备中的军事侦察卫星发射工作。联参作战本部长姜虎弼（音）指出，若北韩无视韩方警告、执意发射军事侦察卫星，韩军将采取必要措施，保护国民的生命和安全。联参强调，军事侦察卫星发射明确违反禁止北韩进行所有利用弹道导弹技术的发射行为的联合国安理会决议，是威胁韩国国家安全的挑衅行为。联参谴责说，北韩持续违反多项南北协议，尤其是《9·19军事协议》已沦为一纸空文。北韩2019年在昌麟岛发射海岸炮、投入小型无人机侵入韩国首都圈地区，多次明确违反《9·19军事协议》条款，显示出北韩毫无遵守协议的意愿。有分析认为，若北韩发射军事侦察卫星，韩方或部分终止《9·19军事协议》的效力。国防部长官申源湜19日在KBS节目中表示，北韩很有可能在数日内发射军事侦察卫星，届时将迅速讨论终止《9·19军事协议》的效力。