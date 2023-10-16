韩国会本周正式对明年预算案增额进行审查

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韩国国际广播电台报道：在上周进行的明年预算案各常任委员会预备审查工作中，朝野围绕部分预算的增减产生矛盾。本周朝野将正式进行增额审查，由于明年将迎来国会议员选举，预计朝野将围绕拉拢民心性质的增额展开更激烈的争辩。上周进行的环境劳动委员会预算决算小委员会会议上，规模达2300亿韩元的“青年工作经验项目预算”在共同民主党的主导下被全额删减。国民力量党抨击称，共同民主党完全无视青年和未来，顽固不化地删减预算，完全不负责任。共同民主党则回应称，该预算毫无实质性内容，比起这类短期的体验性项目预算，应活用现有的项目。此外，在国土委员会会议上，在野党单独通过将新万金有关预算增加1400亿韩元的方案，首尔—杨平高速公路设计费预算则被删减61亿韩元。在行政安全委员会会议上，共同民主党党首李在明提出的地区商品券预算增额7000亿韩元。本周预算决算特别委员会下属预算小委员会将正式进行增额审查。执政党表示将增加“大学生千元早餐”等五大民生领域和40大重要项目的预算，民主党则宣布将在审查中落实已获得通过的研发预算、新万金和地区商品券预算增额。分析认为，国会议员选举在即，拉拢民心性质的增额或将频现。再加上增额审查需要政府的同意，预计朝野间的攻防战将愈发激烈。