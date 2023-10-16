IMF：韩经济增速截至2028年保持在2.1%-2.3%

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韩国国际广播电台报道：国际货币基金组织（IMF）预计，截至2028年，韩国经济将保持2%-2.3%的增速。据国际货币基金组织19日公布的《2023韩国第四条款磋商》（2023 Article IV Consultation），韩国实际GDP增速将从今年的1.4%上升至明年的2.2%，随后在2.1%-2.3%之间小幅波动。具体来看，2025年为2.3%，2026年、2027年均为2.2%，2028年为2.1%。上述数据并未纳入中国经济复苏的变量，因此今后还存在调整的余地。不过从中长期观点来看，这意味着韩国的经济增速将很难摆脱2%左右的潜在增长率水平。国际货币基金组织预计，韩国今年的潜在增长率为2.1%，明年和2025年均为2.2%，2026年至2028年均为2.1%。该组织认为，韩国的潜在增长率于2020年受新冠冲击跌至1.3%，2021年反弹至1.9%，但今后很难再出现反弹。为此，从今年起，韩国经济的实际增长率将保持在与潜在增长率持平的水平上。在通胀方面，国际货币基金组织的预测则较为乐观。该组织将今年的物价涨幅预期从3.4%调高至3.6%，明年预期从2.3%调高至2.4%；若明年底实现2%的物价调控目标，2025年至2028年将有望保持在2%左右。国际货币基金组织执行董事会在报告书中指出，韩国需要进行结构改革，为长期增速添加活力；为提高生产力，我们强调结构改革的必要性。报告书认为，急速的老龄化是韩国面对的风险因素，应努力提升改革动力、提高劳动市场灵活性、缩减性别差距等。董事会少数意见还建议应推行积极的移民政策。