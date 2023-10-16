尹锡悦总统开始对英国进行国事访问

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦21日开始对英国进行国事访问。通过韩英两国的首脑会晤，两国决定签署包括双边经济和安全等领域的合作关系提高一个层次的《唐宁街协议》。尹锡悦定于韩国时间21日晚拜会英国国王查尔斯三世。据KBS记者报道，尹锡悦就任韩国总统后开始对英国进行第二次访问。尹锡悦总统是查尔斯三世国王在加冕仪式后首次受邀的国宾，英国王室首席礼宾官员等将亲自迎接尹锡悦的到访。在韩英两国建交140周年之际进行的此次国事访问期间，两国将签署旨在将韩英关系提升为"全球战略伙伴关系"的《唐宁街协议》。通过该协议，两国将在应对北韩核问题等韩半岛问题上阐明共同的立场，同时显示共同应对印度、太平洋和中东事态的意志。据悉，韩英两国已签署了加强防卫产业合作和共同出口谅解备忘录，并决定扩大两国军队的联合演习。尹锡悦总统表示，通过此次访问，韩英两国将重新构建网络安全和防卫产业等安保领域的合作体系。另外，在经济领域，两国决定开始进行改善双边自贸协定的协商，并在金融和数字、人工智能、核电站、海上风力、清洁能源等领域加强全方位的合作。韩国总统室弘报首席秘书金恩慧表示，韩英两国将以牢固的科技联盟为基础，巩固供应链和贸易合作基础，创造新的商机。尹锡悦总统此次对英国进行国事访问，将成为继韩美日关系得以巩固之后，在安保、经济、供应链等方面加强所谓"价值同盟"的契机。