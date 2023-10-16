北韩即将进行第三次卫星“发射”

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韩国国际广播电台报道：北韩日前表示，将在22日至下月1日之间发射“卫星”。北韩已向国际海事组织各地区航行区域调整国日本通报了发射计划。在不断分析北韩即将发射第三次军事侦察卫星的情况下，由于北韩向日本通报，实际发射时间备受关注。据KBS记者援引日本NHK电视台的报道称，北韩向日本海上保安厅通报了从22日开始到下月1日之间发射卫星的计划。据日本海上保安厅透露，北韩21日向日本海上保安厅海洋情报部通报了上述内容。预测卫星坠落物的地点为北韩西南方的西海等两处和菲律宾东部太平洋海域一处都是在日本专属经济区(EEZ)外。日本海上保安厅发布了航行警报，并嘱咐船舶注意行驶。目前日本是国际海事组织(IMO)各地区航行区域协调国。因此，北韩事先向日本通报了发射计划和危险水域。此前在5月和8月进行的第一和第二次发射中，北韩也曾向日本通报过。之前北韩曾预告将在上个月内进行第三次军事侦察卫星的发射，但并未付诸执行。此后有观测认为，最快在本周内或韩军在本月30日发射独自开发的军事侦察卫星之前，北韩可能会进行第三次发射。韩国军方20日发表声明，警告北韩不要强行发射导弹，之后军方再次敦促北韩停止发射。国防部发言人田夏圭(音译)表示，如果北韩不顾韩方的警告而强行发射军事侦察卫星，韩军将采取必要措施，保障国民的生命和安全。韩国统一部也表示，北韩发射卫星的挑衅行为，不仅对韩国安全，而且对地区安全构成严重威胁。在敦促北韩中断发射的情况下，对于9.19军事协议效力停止问题，韩国将关注北韩的动向。另悉，美国核动力航空母舰卡尔文森号为了扩大美国战略资产的循环部署，21日驶入韩国釜山作战基地。